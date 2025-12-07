Bunny Bangs cos’è la frangia alla Sabrina Carpenter che dona a tutte ma proprio a tutte

La storia si ripete senza eccezioni, da qualche anno a questa parte: non c’è stagione che tenga, la frangia occupa sempre la cima delle tendenze capelli del momento e questa è una realtà sotto gli occhi — o forse dovremmo dire sopra — di tutti, ma ognuna di esse ha di certo la sua favorita. Quella dell’ autunno-inverno 202526, come da regola, si chiama Bunny Bangs ed è la più dolce mai vista. Basti pensare che, dalla sua ascesa, soltanto su TikTok l’ hashtag del trend ha superato il milione di visualizzazioni nel giro di poche settimane: il nome, adorabile ed anche un filo ironico, si rifà alle orecchie di un tenero coniglietto e racconta di lei già molto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Bunny Bangs, cos’è la frangia alla Sabrina Carpenter che dona a tutte (ma proprio a tutte)

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'ora del Ciclismo. Txsh & Avila · Power. MICHEL CARERI: BUNNY HOP IN SALITA. Coefficiente di difficoltà? Stile? Oltre il limite. #MasterCrossEmiliaRomagna #cyclocross #cycling #cx #ciclocross #EmiliaRomagna #ciclismo - facebook.com Vai su Facebook

Bunny Bangs: la frangia per l’inverno che sta bene a tutte - E ha un soprannome dolce, che conquista (e sta bene) a tutteconquistano con il loro effetto dolce e moderno: ecco perché stanno bene qua ... Secondo iodonna.it

La bunny bangs è l’evoluzione più cool della frangia - Da sempre elemento capace di caratterizzare un look, oggi si rinnova con versioni più versatili e facili ... Come scrive donnamoderna.com

Bunny Bangs: la frangia soft e romantica perfetta per darci un taglio in questo autunno 2025 - Le bunny bangs sono la nuova frangia dall’allure dolce e leggera che promette di conquistare l’autunno 2025. alfemminile.com scrive

C'è una nuova frangia da provare e sarà la nostra prossima ossessione - Il tema della frangia è sempre molto vivo e, più di altri dettagli legati ai capelli, definisce le tendenze di un determinato periodo. Lo riporta elle.com

Wispy bangs, la frangia sfilata e trasparente più cool della primavera/estate 2024 - Un dettaglio che cambia totalmente la propria acconciatura e che dona carattere e personalità al viso e al proprio look. Scrive alfemminile.com

Torn bangs, la frangia sfilata che solleva gli zigomi all'istante, è tra le tendenze capelli dell'autunno 2025 - Torn bangs, la frangia sfilata morbida che dona freschezza al viso e impreziosisce lo sguardo è tra le tendenze capelli autunno inverno 2025 Se avete sbirciato tra le tendenze sui tagli capelli per ... Riporta vogue.it