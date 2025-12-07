Bucci Salis e Tasca davanti al presepe | Restiamo uniti per il bene di Genova
L’arcivescovo benedice la Natività in Regione, video di Babbo Natale che promuove le bellezze della Liguria. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Argomenti simili trattati di recente
Morto lo sciatore genovese Matteo Franzoso, dubbi sulla pista. Il cordoglio di Bucci e Salis: “Esempio luminoso di dedizione allo sport”
Via al Salone Nautico, Bucci: “Diventi il primo al mondo”. Salis: “Binomio indissolubile con Genova” | Aggiornamenti | Foto | Speciale
Via al Salone Nautico, Bucci: “Diventi il primo al mondo”. Salis: “Binomio indissolubile con Genova” | Foto | Speciale
Anche l'arcivescovo Tasca, oltre al governatore Bucci e alla sindaca Salis, alla cerimonia di apertura della tradizionale natività - facebook.com Vai su Facebook
Natale, Bucci e Salis inaugurano il Presepe in Regione. Bucci, tradizione preziosa. Salis, si rinnova senso comunità ow.ly/anu8106rnxQ #ANSA Vai su X
Bucci, Salis e Tasca davanti al presepe: “Restiamo uniti per il bene di Genova” - L’arcivescovo benedice la Natività in Regione, video di Babbo Natale che promuove le bellezze della Liguria Genova – Pace natalizia tra centrodestra e centrosinistra, con la benedizione dell’ arcivesc ... Scrive ilsecoloxix.it
Natale, Bucci e Salis inaugurano il Presepe in Regione - È stato inaugurato il tradizionale presepe della Regione Liguria, allestito nell'ingresso della sede di piazza De Ferrari. Segnala msn.com
Genova, ferito un operaio al corteo ex Ilva. Bucci: «Domani a Roma con il ministro, non so se tornerò vincitore» - Il corteo dei lavoratori dello stabilimento ex Ilva di Cornigliano aveva occupato la stazione Brignole. corriere.it scrive