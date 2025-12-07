Bruxelles vuole tassare cibi processati e bevande | da quanto aumenterà la tua spesa dal 2026
L’Unione Europea (UE) sta lavorando a una riforma fiscale che, a partire dal 2026, potrebbe cambiare il costo della tua spesa quotidiana. L’idea è semplice: introdurre una nuova tassa su alcuni alimenti e bevande, in modo da scoraggiarne il consumo. L’obiettivo dichiarato di Bruxelles non è farti pagare di più, ma migliorare la salute pubblica in tutta Europa, riducendo le malattie legate alla cattiva alimentazione, come il diabete, l’obesità e i problemi di cuore. In pratica, rendere più costosi i cibi meno salutari per spingerti a scegliere alternative più sane. La tassa colpirà tutti quei prodotti che sono troppo ricchi di: Zuccheri. 🔗 Leggi su Cultweb.it
L'Unione europea vuole tassare i cibi ultraprocessati - Secondo una bozza circolata a Bruxelles e visionata dalla testata Euractiv, l’esecutivo europeo intenderebbe intervenire soprattutto sui prodotti ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale, mirando ... gamberorosso.it scrive
L’UE è pronta a tassare i cibi ultra-processati e gli alcolici amati dai più giovani: cosa potrebbe cambiare nel 2026 - L’Unione Europea si prepara a cambiare rotta nella lotta alle malattie cardiovascolari, la principale causa di morte nel continente. Scrive greenme.it