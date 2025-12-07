Brugnaro i dossier-spia | Così hanno creato il teorema

VENEZIA - Alla sbarra a Venezia, parte lesa a Roma. In attesa dell?udienza preliminare di giovedì, in cui è imputato per?Palude? con l'accusa di corruzione,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Brugnaro, i dossier-spia: «Così hanno creato il teorema»

News recenti che potrebbero piacerti

Spese elettorali, indagato per finanziamento illecito e falso il sindaco di Venezia Brugnaro - facebook.com Vai su Facebook

Brugnaro, i dossier-spia: «Così hanno creato il teorema» - In attesa dell’udienza preliminare di giovedì, in cui è imputato per “Palude” con l'accusa di ... Riporta ilgazzettino.it

Venezia, traballa l'inchiesta Brugnaro. Il dossier della difesa: "Accuse dei pm illegittime" - L'inchiesta dei pm veneziani che ha travolto il sindaco Luigi Brugnaro e il direttore generale Morris Ceron sarebbe illegittima. Segnala iltempo.it

Brugnaro, la compagna Stefania Moretti intercettata per mesi dalla Procura dopo quel colloquio con Boraso: «Troppi piani di lottizzazione fermi» - Fra questi ci sono appunto Brugnaro, ma anche il capo di gabinetto (e direttore generale di Ca' Farsetti) Morris Ceron e il vice Derek Donadini. Scrive ilgazzettino.it