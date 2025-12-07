Brillante vittoria per la Life365eu Libertas

Forlitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva una brillante vittoria per la Life365.eu Libertas Forlì, che nella fondamentale sfida salvezza contro la Pallavolo San Giorgio, sbanca il campo emiliano per 0-3 (23-25; 17-25; 20-25) e conquista tre punti importanti per la classifica e per il morale, tornando a punto dopo quasi un mese di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Brillante Vittoria Life365eu Libertas