Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 7 dicembre 2025
La condanna a carico di 4 imprenditori, il caso della frase razzista rivolta a un'infermiera del 118, la Domenica al Museo e la Casertana impegnata a Cerignola. Queste le breaking news del 7 dicembre 2025.CronacaLa Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di 4 imprenditori del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
