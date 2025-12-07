Bramante altra perla | Jesi si deve arrendere
Bramante Pesaro 83 Pallacanestro Jesi 70 BRAMANTE: Crescenzi 20, Ricci 13, Panichi 10, Pozzolesi ne, Albani ne, Ferri 18, Nicolini E., Centis 12, Mari 2, Tomasetti ne, Filtness 8. All. Nicolini M. PALLACANESTRO JESI: Mancini 20, Giulietti, Ogiemwonyi 9, Castellino 19, Bagdonavicius 12, Rossini 8, Loccioni ne, Castillo ne, Mazzantini ne, Stazi 2, Grifoni. All. Sorgentone. Arbitri: Bonfigli e Pepe. Parziali: 21-21, 38-33, 61-49, 83-70. Note – Uscito per 5 falli: Mancini (Pallacanestro Jesi). Seconda vittoria consecutiva. Al Bramante piace vincere in casa. Dopo il Canusium, ecco un altro successo davanti al pubblico amico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
