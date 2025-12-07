Bracciante schiacciato dal trattore a Foggia | aveva 30 anni Flai-Cgil | Strage silenziosa nell’agricoltura

L’ennesimo caso di morte sul lavoro nel settore agricolo. Un bracciante di 30 anni è rimasto ucciso in campagna, schiacciato dal trattore che stava guidando. Il fatto è avvenuto nelle terre del borgo San Carlo, appartenente al comune di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si tratta dell’unica morte sul lavoro avvenuta di recente nelle campagne pugliesi. Già il 20 novembre scorso, un ragazzo di 26 anni aveva perso la vita in un frantoio di Bisceglie, nella provincia di BAT. Il decesso era avvenuto in seguito al ribaltamento del muletto guidato dal ragazzo, appena fuori dall’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

