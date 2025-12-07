Bracciante schiacciato dal trattore a Foggia | aveva 30 anni Flai-Cgil | Strage silenziosa nell’agricoltura
L’ennesimo caso di morte sul lavoro nel settore agricolo. Un bracciante di 30 anni è rimasto ucciso in campagna, schiacciato dal trattore che stava guidando. Il fatto è avvenuto nelle terre del borgo San Carlo, appartenente al comune di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si tratta dell’unica morte sul lavoro avvenuta di recente nelle campagne pugliesi. Già il 20 novembre scorso, un ragazzo di 26 anni aveva perso la vita in un frantoio di Bisceglie, nella provincia di BAT. Il decesso era avvenuto in seguito al ribaltamento del muletto guidato dal ragazzo, appena fuori dall’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Bracciante muore ad Ascoli Satriano ( #Foggia ) schiacciato da un trattore. Vai su X
Scontro mortale fra camion in una cava, agricoltore schiacciato dal suo trattore, autopsia su bracciante morto al termine del turno - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia nelle campagne di Ascoli Satriano: uomo di 30 anni muore schiacciato dal trattore - Dramma nelle campagne di Ascoli Satriano, in località Borgo San Carlo, dove un uomo ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato dal trattore che stava manovrando. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Bracciante muore travolto da un trattore mentre lavora nei campi - (ANSA) – ASCOLI SATRIANO, 06 DIC – Un giovane di circa 30 anni è stato travolto da un trattore mentre stava lavorando nelle campagne di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Da msn.com
Ascoli Satriano, bracciante agricolo muore travolto da un trattore - Ieri pomeriggio un bracciante agricolo straniero di circa 30 anni è stato travolto da un trattore mentre stava lavorando nelle campagne nelle campagne di Borgo San Carlo, ad Ascoli Satriano. Riporta foggiacittaaperta.it