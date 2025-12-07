Box Office USA | Five Nights at Freddy’s 2 domina il weekend post-Ringraziamento
Five Nights at Freddy’s 2 ha letteralmente dominato il weekend post-Ringraziamento nel Box Office USA, mentre Zootropolis 2 ha chiuso in seconda posizione. In un weekend storicamente povero di grandi emozioni – ed incassi – il botteghino nordamericano tra il 5 ed il 7 dicembre 2025 ha registrato numeri importanti grazie a due film di grande seguito quali l’horror ispirato alla serie di videogiochi della Universal Pictures, ed il sequel della saga animata amatissima dalle famiglie Zootropolis. Fonte: THR In particolare Five Nights at Freddy’s 2 non solo ha vinto il weekend, ma anche portato a casa una serie di record impressionanti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The conjuring: last rites supera thunderbolts al box office mondiale
Box office di dwayne johnson: il rock sta perdendo la sua attrattiva?
Box Office USA | Il fenomeno Demon Slayer incassa 70 milioni
#BOXOFFICE | #FiveNightsatFreddys2 ha incassato 7,2 milioni di dollari dalle anteprime del giovedì negli Stati Uniti, segnando un debutto solido ma inferiore a quello del primo film. Il capitolo originale aveva infatti registrato un’apertura più forte nelle preview, - facebook.com Vai su Facebook
TOP 10 MEN’S PERFUMES FOR THE OFFICE 1. Club de Nuit 2. Bleu de Chanel 3. Creed Aventus 4. Chanel Allure Homme Sport 5. Prada L’Homme 6. Acqua di Giò Profondo 7. Gentleman Society Givenchy. 8. Tom Ford Oud Wood 9. Giorgio Armani Acqua d Vai su X
Five Nights at Freddy’s 2 box office is scary good - Critics be damned, audiences are going to Five Nights at Freddy’s 2 in droves. Segnala msn.com
'Five Nights at Freddy's' sequel slashes to top of box office - game movie "Five Nights at Freddy's 2" proved jump scares can still rake in the cash with a debut that ruled North American theaters, industry estimates showed Sunday. msn.com scrive
Five Nights at Freddy's: apertura record da 78 milioni al box office USA per l'horror Blumhouse - Il produttore Jason Blum celebran il successo di Five Nights at Freddy's, che ha appena infranto diversi record al botteghino americano. movieplayer.it scrive