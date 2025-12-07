Five Nights at Freddy’s 2 ha letteralmente dominato il weekend post-Ringraziamento nel Box Office USA, mentre Zootropolis 2 ha chiuso in seconda posizione. In un weekend storicamente povero di grandi emozioni – ed incassi – il botteghino nordamericano tra il 5 ed il 7 dicembre 2025 ha registrato numeri importanti grazie a due film di grande seguito quali l’horror ispirato alla serie di videogiochi della Universal Pictures, ed il sequel della saga animata amatissima dalle famiglie Zootropolis. Fonte: THR In particolare Five Nights at Freddy’s 2 non solo ha vinto il weekend, ma anche portato a casa una serie di record impressionanti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA | Five Nights at Freddy’s 2 domina il weekend post-Ringraziamento