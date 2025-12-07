Box Office USA | Five Nights at Freddy’s 2 domina il weekend post-Ringraziamento

Universalmovies.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Five Nights at Freddy’s 2 ha letteralmente dominato il weekend post-Ringraziamento nel Box Office USA, mentre Zootropolis 2 ha chiuso in seconda posizione. In un weekend storicamente povero di grandi emozioni – ed incassi – il botteghino nordamericano tra il 5 ed il 7 dicembre 2025 ha registrato numeri importanti grazie a due film di grande seguito quali l’horror ispirato alla serie di videogiochi della Universal Pictures, ed il sequel della saga animata amatissima dalle famiglie Zootropolis. Fonte: THR In particolare Five Nights at Freddy’s 2 non solo ha vinto il weekend, ma anche portato a casa una serie di record impressionanti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

box office usa five nights at freddy8217s 2 domina il weekend post ringraziamento

© Universalmovies.it - Box Office USA | Five Nights at Freddy’s 2 domina il weekend post-Ringraziamento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

The conjuring: last rites supera thunderbolts al box office mondiale

Box office di dwayne johnson: il rock sta perdendo la sua attrattiva?

Box Office USA | Il fenomeno Demon Slayer incassa 70 milioni

box office usa fiveFive Nights at Freddy’s 2 box office is scary good - Critics be damned, audiences are going to Five Nights at Freddy’s 2 in droves. Segnala msn.com

box office usa five'Five Nights at Freddy's' sequel slashes to top of box office - game movie "Five Nights at Freddy's 2" proved jump scares can still rake in the cash with a debut that ruled North American theaters, industry estimates showed Sunday. msn.com scrive

Five Nights at Freddy's: apertura record da 78 milioni al box office USA per l'horror Blumhouse - Il produttore Jason Blum celebran il successo di Five Nights at Freddy's, che ha appena infranto diversi record al botteghino americano. movieplayer.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Box Office Usa Five