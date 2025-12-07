Bouaddi Juve Letang sul rinnovo | Felici di continuare con lui Momento molto emozionante maturità notevole per la sua età

Bouaddi Juve, Letang parla di potenziale eccezionale e maturità notevole. Talento non basta, servono umiltà e determinazione. Un obiettivo del calciomercato della Juventus è stato blindato. Ayyoub Bouaddi, centrocampista francese di 18 anni seguito con grande interesse dalla Vecchia Signora, ha rinnovato il suo contratto con il Lille fino al giugno del 2029. La notizia è stata commentata dal presidente del club francese, Olivier Létang, sui canali ufficiali. Létang ha descritto il rinnovo come “un momento molto emozionante”, sottolineando il forte legame, personale, forte e speciale che unisce il club al giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

