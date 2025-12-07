Borsa giocattolo ultimo giorno Si chiude l’edizione natalizia
Ultimo appuntamento, oggi, con la Borsa del giocattolo di Calenzano, stavolta in edizione natalizia. L’appuntamento è fissato, con orario 9-14, all’Hotel Delta Florence di Calenzano in via Vittorio Emanuele. In esposizione e vendita giochi dal fascino intramontabile: giocattoli in latta che si caricano con una semplice chiave, soldatini, in piombo o pasta, che raccontano la storia del West, dei pirati, dei romani, dei nordisti e sudisti, delle ultime due Guerre mondiali. Sempre attivo, però, anche il settore delle bambole in tutte le fatture, in panno della Lenci, in composizione francesi oppure inglesi, fino ad arrivare alla ’mitica’ Barbie con tutti i suoi accessori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
