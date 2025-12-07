boom di studi e prime terapie in arrivo per i tumori con i vaccini a mrna ma i tagli usa frenano la corsa

La ricerca e lo sviluppo dei vaccini a mRNA non è mai stata così viva e prolifica come negli ultimi 2 anni. Escludendo l’anomalia legata alla ricerca sul vaccino contro il Covid-19 nel 2021, il numero di sperimentazioni globali sui vaccini a mRNA avviate nel 2024 è stato più alto cinque volte rispetto a quello nel 2017. Dal melanoma ai tumori del polmone, della prostata, del pancreas, del seno fino al cancro ai reni, alla vescica e a molti altri ancora. In totale sono 20 i tipi di tumore contro i quali sono attualmente in corso, nel mondo, oltre 230 studi clinici (GlobalData) che mirano a sviluppare vaccini e terapie basate sull’mRNA. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

