Boom di presenze per Fair priced vintage tutti pazzi per i capi di abbigliamento vintage alla stazione marittima

Salernotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Boom di presenze alla stazione marittima di Salerno, in questo week-end, per Fair priced vintage. Ffino alle 19 di stasera, i cittadini e i turisti potranno visitare il mercato dell'abbigliamento vintage tra i più cool d'Europa. (Prenotazione obbligatoria: Clicca qui)Foto di Antonio Capuano . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

