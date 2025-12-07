Boom di presenze per Fair priced vintage tutti pazzi per i capi di abbigliamento vintage alla stazione marittima
Boom di presenze alla stazione marittima di Salerno, in questo week-end, per Fair priced vintage. Ffino alle 19 di stasera, i cittadini e i turisti potranno visitare il mercato dell'abbigliamento vintage tra i più cool d'Europa. (Prenotazione obbligatoria: Clicca qui)Foto di Antonio Capuano . 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altre letture consigliate
I 27 Borghi più belli della Lombardia fanno il pieno di turisti: da Bellano a Monte isola è boom di presenze
'Mònde' conquista Foggia, boom di presenze per la Festa del Cinema sui Cammini: "Un viaggio esaltante"
Cresce il turismo estivo in Piemonte: boom di presenze per le località di montagna
Il Corso di Civitanova oggi era un fiume in piena! Un vero boom di presenze per l'inaugurazione di AP Concept Store in Viale Umberto I. È stato bellissimo vedere così tanta gente festeggiare l'apertura di una nuova attività: segno che la nostra città è viva - facebook.com Vai su Facebook
#PonteImmacolata: 600.000 presenze negli #agriturismiitaliani. @coldiretti e @campagnamica stimano un #boom di #vacanzerurali tra #cibo, #natura ed #esperienzesostenibili Vai su X
Boom di presenze a Montecastrilli per Agricollina - Affluenza record sin dall'apertura del centro fiere don Serafini a Montecastrilli dove fino a domenica 27 aprile si ... Come scrive ansa.it
Boom di presenze per l'Umbria Film Festival - Boom di presenze per la 28/a edizione dell'Umbria Film Festival, che si è svolta dal 10 al 14 luglio a Montone, con la direzione artistica di Alessandro De Simone: cinque giornate dense non solo di ... Scrive ansa.it
Boom di presenze a Roccaraso: 10.000 turisti - Più di 220 i pullman provenienti dalla Campania, pienone sulle piste e negli alberghi, rallentamenti sulla Statale 17 e nel centro cittadino Boom di presenze nel week- Secondo rainews.it