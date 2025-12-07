Bonus psicologo 2025 | online le graduatorie definitive Ecco come verificare l’esito e le scadenze

L’INPS pubblica l’elenco dei beneficiari del bonus psicologo: 270 giorni per utilizzare il contributo e obbligo di effettuare almeno una seduta entro 60 giorni. Sono state pubblicate dall’INPS le graduatorie definitive del bonus psicologo 2025, suddivise per Regione e per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige. Si tratta dell’elenco ufficiale dei beneficiari del contributo destinato . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bonus psicologo 2025: online le graduatorie definitive. Ecco come verificare l’esito e le scadenze

