Bonus elettrodomestici come richiederlo i vantaggi e gli svantaggi
Nel suo varo del 2025, il Bonus elettrodomestici, promosso dal governo come parte della manovra di bilancio, punta a favorire la sostituzione di grandi dispositivi obsoleti con nuovi modelli ad alta efficienza energetica. L’incentivo è accessibile ai cittadini residenti in Italia che presentino domanda tramite l’app IO o il sito ufficiale dedicato, autenticandosi con SPID o CIE. Si può ottenere un voucher, non trasferibile, da usare per l’acquisto di un solo elettrodomestico per richiesta. La misura prevede un contributo pari al 30% del prezzo d’acquisto, con un tetto di 100 euro per il nucleo familiare (salvo che l’ISEE sia sotto i 25. 🔗 Leggi su Panorama.it
