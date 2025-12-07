Bologna aggredito da un gruppo di giovani perché disabile | l'uomo deriso insultato e colpito in strada

Un uomo di 52 anni disabile è stato aggredito da un gruppo di giovani in via Bentini a Bologna, insultato e colpito al volto. I carabinieri sulle tracce dei violenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giocatore della Virtus Bologna arrestato con la fidanzata: “Luca Vildoza ha aggredito l’equipaggio di un’ambulanza”

Vildoza e sua moglie arrestati dopo Virtus Bologna-Monaco: avrebbe aggredito il personale di un’ambulanza

Omo, l’angelo anti-spaccio di Bologna, aggredito da un pusher: “Voleva ammazzarmi” / Video

