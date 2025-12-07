Blue Note da Raphael Gualazzi al Gospel

Ultimo mese di programmazione per Blue Note Milano che nel 2025 ha registrato una grande affluenza di pubblico, soprattutto con tanti giovani in platea. Dicembre si distingue per una programmazione diversa, trasversale, che tiene ovviamente conto dell’anima jazz del locale ma che andrà ancor di più incontro ai gusti di un pubblico amante di diversi generi musicali. Grande attesa anche per Raphael Gualazzi (13-14 dicembre), con 4 concerti su 4 concerti già sold out da giorni. E poi tre date da non perdere con l’energia di Nick The Nightfly, che sarà sul “suo palco” dal 19 al 21 dicembre, prima di lasciar spazio ad una grande tradizione di Blue Note: l’Harlem Gospel Choir, con ben 6 giorni di programmazione a dicembre, Capodanno compreso, e altri 3 a gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blue Note, da Raphael Gualazzi al Gospel

