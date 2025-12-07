Blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica – 7 Dicembre
A Roma sta per tornare una giornata dedicata alla sostenibilità e alla mobilità alternativa: la d omenica ecologica del 7 dicembre porterà con sé limitazioni al traffico in alcune fasce orarie e nel perimetro definito dalla ZTL Fascia Verde. Sarà un appuntamento variabile nell’arco della giornata e richiederà un certo grado di attenzione da parte di residenti, visitatori e pendolari. Non sarà poi così semplice districarsi! LEGGI ANCHE: Mostre dicembre 2025 a Roma: la guida aggiornata Roma: o rari e modalità del blocco del traffico della domenica ecologica del 7 dicembre. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it
