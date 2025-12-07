Scontro frontale tra Elon Musk e l’Ue dopo la multa da 120 milioni di euro inflitta al social X per presunte violazioni delle normative sulla trasparenza. Nikita Bier, responsabile prodotto del social media, ha comunicato la chiusura dell’account pubblicitario della Commissione europea. In un suo post, Bier ha riferito che "l'account pubblicitario è stato chiuso", mostrando anche un messaggio pubblicato dalla stessa Commissione. L’account in questione era un profilo pubblicitario collegato a quello principale, utilizzato per la gestione delle campagne. Nel messaggio diffuso sulla piattaforma, Bier ha motivato così il provvedimento: "Avete effettuato l'accesso all'account pubblicitario inattivo per sfruttare una vulnerabilità nel nostro Ad Composer, pubblicando un link che induceva gli utenti a credere che si trattasse di un video e aumentando artificialmente la sua portata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Bloccato", "Nessun uso scorretto". Scontro aperto tra Musk e la Ue