Bloccato Nessun uso scorretto Scontro aperto tra Musk e la Ue
Scontro frontale tra Elon Musk e l’Ue dopo la multa da 120 milioni di euro inflitta al social X per presunte violazioni delle normative sulla trasparenza. Nikita Bier, responsabile prodotto del social media, ha comunicato la chiusura dell’account pubblicitario della Commissione europea. In un suo post, Bier ha riferito che "l'account pubblicitario è stato chiuso", mostrando anche un messaggio pubblicato dalla stessa Commissione. L’account in questione era un profilo pubblicitario collegato a quello principale, utilizzato per la gestione delle campagne. Nel messaggio diffuso sulla piattaforma, Bier ha motivato così il provvedimento: "Avete effettuato l'accesso all'account pubblicitario inattivo per sfruttare una vulnerabilità nel nostro Ad Composer, pubblicando un link che induceva gli utenti a credere che si trattasse di un video e aumentando artificialmente la sua portata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
LIVE Juventus-Borussia Dortmund 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: match bloccato sulla parità, nessun guizzo fin qui!
Autobus scolastico bloccato dalla neve in Valle Brembana: quaranta studenti coinvolti, nessun ferito
Viterbo, a Porta Romana crollano le luminarie su un’auto in transito Nessun ferito, traffico bloccato per consentire l’intervento della polizia locale - facebook.com Vai su Facebook
"Bloccato", "Nessun uso scorretto". Scontro aperto tra Musk e la Ue - Scontro frontale tra l'imprenditore e Bruxelles dopo la multa da 120 milioni di euro per violazione delle norme sulla trasparenza ... Come scrive ilgiornale.it
WhatsApp: occhio alle parole che si usano, l'account può essere bloccato; gli aggiornamenti - Occhio alle parole che si usano in WhatsApp, perché l'account può essere bloccato. Segnala ilmeteo.it