Bloccano 89enne sul letto e cercano preziosi e soldi | rapina fallita per tre delinquenti

Agrigentonotizie.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bloccano 89enne sul letto e rovistano fra armadi e cassetti, alla ricerca di soldi e preziosi. Ad agire a casa dell'anziana, nell'esatto momento in cui la pensionata si trovava sola, tre delinquenti: due donne e un uomo. Balordi che, a quanto pare, non hanno trovato nulla d'interessante da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

