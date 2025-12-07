Blitz della Locale trovata una pistola proiettili e anche 100 grammi di fumo

Milanotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il blitz è saltato fuori un etto di hashish, ma anche 20 grammi di cocaina e una pistola con la matricola abrasa. E per lui sono scattate le manette.Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalla polizia locale in via Levico a Milano (zona Lancetti) nella giornata di sabato 6 dicembre.Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Blitz della polizia locale. Denunciati baby pusher: "Avevano droga e coltelli"

Maxi-blitz a Scampia di Polizia Locale e Esercito: auto sequestrate e denunce per rifiuti illegali

Sicurezza nei cantieri a Monza: blitz a tappeto della polizia locale

blitz locale trovata pistolaBlitz a Scampia: trovati pistola, munizioni e oltre 7 kg di droga - E’ il bilancio di una serie di perquisizioni effettuate dai Carabinieri di Napoli a Scampia, nel Parco delle Rose isolato 7. Secondo msn.com

blitz locale trovata pistolaBlitz nel noto parco: trovate armi, munizioni e tanta droga - A Scampia i carabinieri hanno effettuato delle perquisizioni a largo raggio, con il prezioso contributo del nucleo cinofili, nel Parco delle Rose, isolato 7. Lo riporta msn.com

blitz locale trovata pistolaCITTÀ METROPOLITANA/ Blitz dei carabinieri: sequestrati 205mila euro, pistole, carte di credito e orologi di lusso - AFRAGOLA – Tutta una famiglia denunciata, sequestri ingenti e una storia ancora tutta da approfondire. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Blitz Locale Trovata Pistola