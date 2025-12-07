Bimbi nel bosco? Tutto bene Ma i tutori non vogliono liberarli

La fotografia che la settimana prossima arriverà al tribunale dei minori de L’Aquila sembra di quelle sfuocate. Ancora in bilico, quantomeno dai contorni confusi. Da una parte c’è il parere della curatrice speciale Marika Bolognese e della tutrice Maria Luisa Palladino, che da qualche settimana seguono i tre figli della “famiglia nel bosco”; dall’altra la relazione (aggiornata) dei servizi sociali e della casa di comunità che ospita fisicamente i piccoli Birmingham- Trevallion. Il primo dice che «il periodo di osservazione trascorso dai minori nella struttura protetta è troppo breve per stabilire se le criticità rilevate dall’autorità giudiziaria minorile siano state superate»; la seconda suggerisce che, invece, quei ragazzini, che dal 20 novembre non vivono più assieme ai definire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Bimbi nel bosco? Tutto bene", Ma i tutori non vogliono “liberarli”

