Bimba di due mesi travolta dopo la caduta dall’auto sulla Torino-Aosta l’ipotesi sull’incidente in A5a Volpiano

Gli accertamenti sullo spaventoso incidente avvenuto sabato sera sull’autostrada A5 Torino-Aosta, tra gli svincoli di Settimo e Volpiano della A5 Torino-Aosta, stanno concentrando l’attenzione degli inquirenti sulla dinamica dell’evento. La piccola di pochi mesi, che viaggiava con la madre, potrebbe non essere morta a causa della caduta dall’auto durante il tamponamento, ma perché travolta da uno o più veicoli sopraggiunti, probabilmente fuori controllo dopo lo scontro. La procuratrice di Ivrea, Gabriella Viglione, ha spiegato che al momento non ci sono evidenze di un pirata della strada e che l’incidente sembra essere stato “pressoché autonomo”, con la possibile sopraggiunta di un’altra auto al momento della caduta della bimba. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimba di due mesi travolta dopo la caduta dall’auto sulla Torino-Aosta, l’ipotesi sull’incidente in A5a Volpiano

