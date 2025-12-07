Bimba di due mesi muore sull' A5 | sbalzata fuori dall' auto e investita ferita anche la mamma Il sospetto dell' auto pirata

Tragedia sull'autostrada A5 Torino-Aosta nella serata di ieri, sabato 6 dicembre. Erano le 20 circa quando si è verificato un incidente che ha coinvolto diverse auto e la cui dinamica. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bimba di due mesi muore sull'A5: sbalzata fuori dall'auto e investita, ferita anche la mamma. Il sospetto dell'auto pirata

