biathlon pircher e passler sfiorano il podio nelle pursuit di ibu cup ad obertilliach

Si chiude ad Obertilliach, in Austria, la prima tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon: nelle pursuit odierne l’Italia sfiora il podio sia nella 10 km femminile, con Rebecca Passler quarta, sia nella 12.5 km maschile, con Christoph Pircher quarto e Nicola Romanin sesto. Nella 10 km pursuit femminile si impone la svedese Anna-Karin Heijdenberg, prima in 30’45?5, con due errori al tiro, davanti alla norvegese Frida Dokken (1920 al poligono), seconda a 13?5, ed alla francese Paula Botet (due bersagli mancati), terza a 20?4. Rebecca Passler chiude al sesto posto con tre errori, con un ritardo di 1’07?5, mentre Beatrice Trabucchi è dodicesima, Martina Trabucchi termina 16ma, Astrid Ploesch chiude 41ma e Linda Zingerle si classifica 46ma. 🔗 Leggi su Oasport.it

