Biathlon Lisa Vittozzi sfiora la top ten nella pursuit di Oestersund vinta da Hauser
Ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, la 10 km pursuit femminile va all’austriaca Lisa Theresa Hauser, che precede la finlandese Suvi Minkkinen e la svedese Anna Magnusson. In casa Italia la migliore è Lisa Vittozzi, 11ma, mentre vanno a punti anche Dorothea Wierer, 19ma, e Samuela Comola, 40ma. Fuori dalla top 40, invece, Hannah Auchentaller, 57ma, e Michela Carrara, 59ma. Grazie allo zero al poligono a spuntarla è l’ austriaca Lisa Theresa Hauser, che taglia il traguardo in 30’14?2, scavalcando nell’ultimo giro la finlandese Suvi Minkkinen, la quale paga a caro prezzo l’errore sull’ultimo bersaglio e viene battuta di 2?5. 🔗 Leggi su Oasport.it
