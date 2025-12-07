Betlemme accende l’albero di Natale a Manger Square dopo due anni di stop
(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate a Manger Square a Betlemme per l’accensione dell’ albero di Natale, un evento tradizionale che non si svolgeva da due anni a causa della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. La cerimonia si è tenuta davanti alla Chiesa della Natività, costruita nel luogo dove i cristiani credono sia nato Gesù. La folla ha accolto con applausi e entusiasmo l’illuminazione del grande albero, simbolo di speranza e festa. Le celebrazioni natalizie rappresentano un importante motore economico per la città e molti abitanti della Cisgiordania hanno risentito duramente del recente conflitto, con attività chiuse, aumento della disoccupazione e della povertà. 🔗 Leggi su Lapresse.it
