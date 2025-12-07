Bertilla Gasparini muore a 84 anni investita dall' auto di una 18enne neopatentata | era appena uscita dal parrucchiere

TREVISO - Stava rientrando a casa Bertilla Gasparini, 84enne di Santa Maria del Rovere, quando è stata travolta in via Tommaso Salsa da una Hyundai blu guidata da una 18enne. Da due mesi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bertilla Gasparini muore a 84 anni investita dall'auto di una 18enne neopatentata: era appena uscita dal parrucchiere

Altre letture consigliate

Primo piano | Bertilla Gasparini morta nella via di casa. La figlia: “Non si meritava la stessa fine di suo padre” - facebook.com Vai su Facebook

Treviso, investita e uccisa sulle strisce a 84 anni: Bertilla Gasparini stava rientrando a casa dopo il parrucchiere - La figlia: «Era una persona buonissima, non meritava questa fine» ... Scrive corrieredelveneto.corriere.it

Bertilla Gasparini investita e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada vicino a casa. Via Salsa chiusa al traffico - Nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre il conducente di un'auto ha investito e ucciso una donna anziana in via Tommaso Salsa a Santa Maria ... Secondo ilgazzettino.it