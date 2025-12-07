Bergamo sfregio dei ladri | svaligiano la villa e poi si mettono a ballare

I ladri si fanno beffa del malcapitato. Non bastava aver svaligiato la villa, i delinquenti hanno anche voluto prendere in giro il noto agente immobiliare bergamasco Gianfederico Belotti. Come? Ballando. Proprio così. Sabato 6 dicembre, nella villa di Belotti, a Bergamo, alcuni ladri hanno fatto irruzione. "In un primo momento hanno divelto la porta vetri blindata riuscendo ad entrare in taverna - racconta il professionista al Corriere della Sera -, ma dal momento che il collegamento con il piano superiore è costituito da una porta blindata, hanno desistito e sono usciti in giardino, prendendo di mira la finestra della lavanderia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bergamo, sfregio dei ladri: svaligiano la villa e poi si mettono a ballare

