Bergamo, 7 divembre 2025 – Altri guai giudiziari per l’architetto Antonio Ravalli, che ha progettato l ’ampliamento dell’Accademia Carrara con camminamento nuovo, giardini e bistrot. L’intervento realizzato non corrisponderebbe al progetto autorizzato, tanto che avrebbe oscurato alcune finestre dell’edificio storico. È l’accusa mossa al professionista ferrarese dalla Procura di Bergamo, sfociata in una citazione diretta a giudizio per abuso edilizio (prima udienza il 4 novembre 2026), dopo il nuovo esposto presentato dal conte Piero Piccinelli, la cui residenza è vicina all’Accademia. Piccinelli, assistito dall’avvocato Rocco Gargano, aveva già depositato un primo esposto su difformità tra rendering e progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, nuovi guai per l’architetto Antonio Ravalli: “Abuso edilizio all’Accademia Carrara”