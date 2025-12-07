Benin militari annunciano golpe Ma fonti vicine al presidente | Esercito regolare sta riprendendo il controllo

(Adnkronos) – In Benin un gruppo di militari ha annunciato in tv la rimozione dall'incarico del presidente Patrice Talon, al potere dal 2016, e ha comunicato che il tenente colonnello Tigri Pascal è stato nominato a capo di un "Comitato militare per la rifondazione". Lo riferisce Radio France Internationale, parlando di una situazione che a . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

