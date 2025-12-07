Benedizione dei caschi e dei motociclisti | cerimonia a Gallico Superiore
La Parrocchia di San Biagio Vescovo e Martire di Gallico Superiore, guidata dal parroco don Nino Russo, annuncia con gioia che domenica 21 dicembre 2025 verrà celebrata una Santa Messa dedicata ai motociclisti, durante la quale si terrà una benedizione speciale dei caschi, dei mezzi e dei loro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
