Belle ciao di Barbara Saltamartini Altro che femministecon Giorgia premier abbiamo rotto il tetto di cristallo
«Io credo che Giorgia, per la sua storia, abbia rappresentato un altro volto della presenza femminile in politica». Queste le parole di Barbara Saltamartini sul premier Meloni. Da poco ha scritto un nuovo libro intitolato “Belle ciao”, pubblicato con Historica e Giubilei Regnani, presentandolo sabato 6 dicembre ad Atreju con l’ex deputata del Pd Paola Concia. Intervistata dal Secolo d’Italia, ha spiegato che il paradosso delle femministe è che «oggi parlano di linguaggi, woke quote rosa, azzurre, verdi e arcobaleno. Ma i temi delle donne normali sono ben altri e sono completamente distanti da quelli affrontati dall’area progressista». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
DISARMARE LA VIOLENZA DI GENERE Il percorso ideato da Belle Ciao della Cgil Lecce fa tappa a Nardò, con un approfondimento sulle persone anziane, con la collaborazione di Medihospes, SILP CGIL LECCE, FIOM LECCE, SLC CGIL LECCE e Spi - facebook.com Vai su Facebook
Barbara Saltamartini torna a Terni e riapre l'antico Caffè Bugatti in via Fratini - TERNI E' bastata una foto lanciata sui social a scatenare la curiosità e l'entusiasmo della città per la riapertura di quello che è stato il fulcro della movida ternana: il Caffè Bugatti. Secondo ilmessaggero.it
Roma, Barbara Saltamartini (Lega) e il colpo finale alla sindaca Raggi: "Cittadini come i richiedenti asilo" - In poche parole oggi Matteo Salvini, intervistato dal direttore Franco Bechis su Il Tempo, descrive in modo lapidario lo stato in cui versa la ... Si legge su iltempo.it