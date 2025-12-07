Belle ciao di Barbara Saltamartini Altro che femministecon Giorgia premier abbiamo rotto il tetto di cristallo

«Io credo che Giorgia, per la sua storia, abbia rappresentato un altro volto della presenza femminile in politica». Queste le parole di Barbara Saltamartini sul premier Meloni. Da poco ha scritto un nuovo libro intitolato “Belle ciao”, pubblicato con Historica e Giubilei Regnani, presentandolo sabato 6 dicembre ad Atreju con l’ex deputata del Pd Paola Concia. Intervistata dal Secolo d’Italia, ha spiegato che il paradosso delle femministe è che «oggi parlano di linguaggi, woke quote rosa, azzurre, verdi e arcobaleno. Ma i temi delle donne normali sono ben altri e sono completamente distanti da quelli affrontati dall’area progressista». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

