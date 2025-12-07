Beffa Athletic Palermo va avanti ma resta ancora in 10 | la Vibonese pareggia al 97? e finisce 2-2

Palermotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pareggio amaro per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa impattano 2-2 contro la Vibonese, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato. Un risultato che lascia non pochi rimpianti alla squadra di Emanuele Ferraro, in controllo per quasi tutta la partita e beffata all’ultimo secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

beffa athletic palermo avantiAthletic Palermo-Gelbison 1-0: diretta live e risultato in tempo reale - Gelbison di Domenica 23 novembre 2025: formazioni e tabellino. Segnala calciomagazine.net

Serie D, Athletic Club Palermo: vittoria a Favara per i nerorosa - 1 in casa del Castrumfavara, nel match valido per la 14ª giornata del campionato di Serie D, ... livesicilia.it scrive

beffa athletic palermo avantiAthletic Club Palermo - Gelbison 3-0. Cilentani in zona playout - Per la Gelbison è notte fonda arriva un’altra sconfitta (3- Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Beffa Athletic Palermo Avanti