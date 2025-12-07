Beffa Athletic Palermo va avanti ma resta ancora in 10 | la Vibonese pareggia al 97? e finisce 2-2
Pareggio amaro per l’Athletic Club Palermo. I nerorosa impattano 2-2 contro la Vibonese, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato. Un risultato che lascia non pochi rimpianti alla squadra di Emanuele Ferraro, in controllo per quasi tutta la partita e beffata all’ultimo secondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
