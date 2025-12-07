Beautiful Anticipazioni Americane | Luna è morta ma Steffy è ancora in pericolo? Ecco perché

Luna è morta ma per Steffy l'incubo potrebbe non essere finito. La Forrester potrebbe avere una nuova nemica da affrontare. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e cosa succederà negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

