Beach volley le coppie top brasiliane spengono i sogni azzurri ai quarti di finale nell’Elite 16 di Itapema

Si chiude con un doppio quinto posto l’avventura delle coppie azzurre ScampoliBianchi e CottafavaDal Corso nell’ultimo Elite 16 della stagione sulla sabbia di Itapema. A fermare la corsa degli azzurri, che portano comunque a casa un buon piazzamento, sono state le coppie top del movimento brasiliano in questo momento: ThamelaVictoria in campo femminile (furono loro a battere GottardiOrsi Toth nei quarti di finale del Mondiale in Australia) e EvandroArthur Lanci in campo maschile. ScampoliBianchi, dopo aver vinto il girone con autorità, hanno sconfitto nettamente la coppia spagnola IzuzquizaVergara in due set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Beach volley, le coppie top brasiliane spengono i sogni azzurri ai quarti di finale nell’Elite 16 di Itapema

Altre letture consigliate

BEACH VOLLEY | ELITE16 ITAPEMA Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso e Claudia Scampoli e Giada Bianchi accedono ai quarti di finale? TUTTI I DETTAGLI: federvolley.it/node/132359 Vai su X

Diletta, Giulia e Isabella in Selezione di Beach Volley ? Il mese di dicembre sarà ricco di allenamenti sulla sabbia per le tre giocatrici di Volley Montichiari. Appuntamento al Dream Village Di Stezzano #volleymontichiari #volleymontichiarifamily - facebook.com Vai su Facebook

Beach volley, le coppie top brasiliane spengono i sogni azzurri ai quarti di finale nell’Elite 16 di Itapema - Si chiude con un doppio quinto posto l'avventura delle coppie azzurre Scampoli/Bianchi e Cottafava/Dal Corso nell'ultimo Elite 16 della stagione sulla ... Riporta oasport.it

Ad Itapema due coppie italiane ai quarti - Nel torneo maschile Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso hanno battuto negli ottavi gli argentini Capogrosso T. Da tuttosport.com

Beach Volley: due coppie italiane in semifinale ad Amburgo - Prosegue nel migliore dei modi l’avventura delle coppie azzurre impegnate nel nuovo appuntamento Elite 16 del Beach Pro Tour 2024 in corso di svolgimento ad Amburgo (Germania). Come scrive corrieredellosport.it

Beach Volley: quattro coppie italiane in semifinale a Battipaglia - Sono infatti quattro (due nel maschile e due nel femminile), i team tricolore in semifinale nel ... Segnala corrieredellosport.it

Chi sono le coppie più belle del beach volley alle Olimpiadi 2024 - È uno degli sport più divertenti, che unisce il rigore e la passione della pallavolo alle sfide del gioco sulla sabbia. Si legge su dilei.it

Mondiali Beach Volley: le coppie italiane superano il primo turno - Con la conclusione della terza giornata si sono delineate le classifiche di tutti i gironi. tuttosport.com scrive