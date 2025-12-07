Battaglia epica a Napoli | Aurispa Dfv la Spunta al tiebreak in un match infinito
NAPOLI – L’Aurispa Dfv torna a casa con due punti preziosi dopo aver superato la Gaia Energy Napoli in trasferta, al termine di una vera e propria maratona di volley chiusa con il punteggio di 2-3 (25-21; 22-25; 25-22; 16-25; 15-17). La formazione di coach Giuseppe Ambrosio ha dimostrato grande. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
