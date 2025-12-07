Basket serie A2 | Fortitudo Bologna-Bi Emme Service Libertas Livorno 66-64 la super rimonta non basta | gli amaranto si arrendono al PalaDozza

La Libertas è durata un tempo e mezzo. Poi è caduta sotto i colpi di una Fortitudo che, trascinata da Sarto e Harris - 22 punti il primo e 18 il secondo -, ha preso il largo con il passare dei minuti arrivando a +16 alla fine del terzo quarto. Nel finale la grande rimonta, con cuore e carattere. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

