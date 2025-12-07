Basket Il Galli batte Moncalieri
Arezzo, 07 dicembre 2025 – Si chiude dolcemente lo sfiancante tour de force della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che dopo la sconfitta di martedì scorso in Sardegna con la Virtus Cagliari torna al PalaGalli e domina sulle piemontesi di Moncalieri, imponendosi per 80-61 nella 10° giornata del Girone A di Serie A2 Femminile. Primo tempo di grande livello per la squadra allenata da Garcia, che sciorina una delle migliori prestazioni della stagione schiacciando progressivamente le avversarie fino al netto +21 (48-27) sancito dalla tripla di Merisio che manda le squadre negli spogliatoi per l'intervallo lungo, dopo che il primo periodo si era chiuso 24-14. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
