Dopo che Unieuro è diventata francese, il colosso dell’elettronica al consumo dovrebbe lasciare la sponsorizzazione che aveva caratterizzato la Pallacanestro 2.015 fin dalla nascita, quasi undici anni fa. L’opa (offerta pubblica di acquisto) da parte di Fnac Darty si è concretizzata ormai un anno fa: era già nero su bianco l’impegno per il 202526, è stato confermato successivamente il nome del Palafiera (Unieuro Arena), ma tutti gli addetti ai lavori considerano il marchio in uscita. Giancarlo Nicosanti, forlivese, non è più amministratore delegato e – come un dòmino dentro e fuori dal campo – dovrebbe arrivare anche l’addio alla presidenza del basket dopo 10 stagioni (in passato ha detto che vorrebbe restare comunque socio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket, chi comanda? Nicosanti a fine mandato: Pinza favorito su Fabbri. L’idea: progetto giovani