Bari-Pescara lunedì 08 dicembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Prima vittoria per Vivarini contro la sua ex squadra?

Penultima gara in programma valevole per il quindicesimo turno di Serie B e il Bari di Vivarini affronta in casa il neopromosso Pescara di Gorgone. Per il tecnico abruzzese si tratta di una sfida particolare, a poche settimane dall'esonero proprio sulla panchina del delfino: un periodo che rimane non facile per i galletti sopravvissuti all'assalto delle vespe nel recupero e usciti con un prezioso 0 a 0. Il cambio .

