Bari-Pescara lunedì 08 dicembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati Prima vittoria per Vivarini contro la sua ex squadra?

Infobetting.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Penultima gara in programma valevole per il quindicesimo turno di Serie B e il Bari di Vivarini affronta in casa il neopromosso Pescara di Gorgone.  Per il tecnico abruzzese si tratta di una sfida particolare, a poche settimane dall’esonero proprio sulla panchina del delfino: un periodo che rimane non facile per i galletti sopravvissuti all’assalto delle vespe nel recupero e usciti con un prezioso 0 a 0. Il cambio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bari pescara luned236 08 dicembre 2025 ore 17 15 formazioni quote pronostici convocati prima vittoria per vivarini contro la sua ex squadra

© Infobetting.com - Bari-Pescara (lunedì 08 dicembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati. Prima vittoria per Vivarini contro la sua ex squadra?

News recenti che potrebbero piacerti

Modifiche alla circolazione dei treni per lavori, coinvolta anche la linea Pescara/Bari-Lecce

Linea Pescara–Bari, stop ai treni tra Trinitapoli e Barletta per guasto alla linea elettrica

Uomo investito da treno a Trani: circolazione bloccata in Puglia, Frecciarossa e Intercity fermi tra Pescara e Bari

Cerca Video su questo argomento: Bari Pescara Luned236 08