Barcellona una vittoria importante contro il Siviglia La situazione non lascia dubbi anche per il futuro
Barcellona, grandissima vittoria in quel di Siviglia. Una goleada tanto decisiva per la squadra catalana. Il punto Colpo grosso del Barcellona a Siviglia. In una partita pirotecnica dai due volti, i blaugrana espugnano il campo del Betis per 5-3 e lanciano un messaggio forte al campionato. La vittoria permette alla squadra di Hansi Flick di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Altre letture consigliate
Barcellona-Valencia (domenica 14 settembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ritorno alla vittoria per i catalani?
Pronostico Newcastle-Barcellona: vittoria alla portata anche senza la stella
‘Ci manca la qualità’ – Flick dà un giudizio negativo sul Barcellona nonostante la vittoria dell’Elche
Nella roboante vittoria del Barcellona a Siviglia contro il Betis, la tripletta di Ferran Torres è stata per un ottimo oscurata dal gol del giovane Roony Bardghji, che ha segnato la sua prima rete con la maglia blaugrana L'attaccante svedese, ha festeggiato miman - facebook.com Vai su Facebook
#ChampionsLeague, grande vittoria del #Chelsea contro il #Barcellona. Crolla il #ManchesterCity in casa calciomercato.com/liste/champion… Vai su X
Barcellona, Torres fa 3 gol al Betis: "Voglio continuare a mettere in difficoltà il mister" - "Non si segna una tripletta tutti i giorni, ma la statistica di undici gol non significa molto per me. Secondo tuttomercatoweb.com
Barcellona vs Real Betis: Preview e Statistiche Cruciali per la Partita di La Liga - Il Barcellona si prepara ad affrontare il Real Betis in una partita cruciale per la lotta al titolo di La Liga. notizie.it scrive
Barcellona, Flick: “Non abbiamo il controllo e l’intensità della passata stagione” - Hansi Flick ancora critico verso il suo Barcellona: le dichiarazioni dopo la vittoria contro il Deportivo Alavés ... Scrive gianlucadimarzio.com