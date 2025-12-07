Barbara Nappini Slow Food Italia | Lavoravo nella moda ho scelto di fare la contadina Più aiuti ai piccoli custodi delle eccellenze
Roma, 7 dicembre 2025 – Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, 400 presidi che raggruppano duemila produttori. Il nostro export agroalimentare si avvia a superare i 70 miliardi, in barba alle cassandre. "È stato fatto un lavoro importante di promozione dei prodotti, gli effetti si vedono. Nonostante lo spauracchio dei dazi Usa, quella voce ha continuato a crescere. Sicuramente la stessa definizione di Made in Italy desta attrattività soprattutto all’estero". "Le eccellenze del cibo italiano e i saperi secolari dei nostri contadini" Alla fine: che cos'è il Made in Italy? "Noi come Slow Food facciamo questa osservazione: nasce dall'artigianalità italiana ma sembra sempre che sia solo legato all'industria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
