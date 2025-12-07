Barbara D’Urso finisce in ospedale | il duro intervento di Selvaggia Lucarelli a Ballando

News tv. Barbara D’Urso in ospedale ma finisce male: il duro intervento di Selvaggia Lucarelli – Il percorso a Ballando con le stelle può trasformarsi in un viaggio sorprendente, pieno di adrenalina, glitter e sudore. Ma a volte diventa anche una sfida fisica durissima. È quello che sta vivendo Barbara D’Urso, che nelle ultime puntate è apparsa visibilmente provata e costretta a ballare con un tutore ortopedico. Nel video mandato in onda prima dell’esibizione del 6 dicembre, la conduttrice ha spiegato con sincerità quello che sta attraversando: «Sono andata avanti con gli antidolorifici. quando li prendi il dolore non lo senti e quindi continui a lavorare». 🔗 Leggi su Tvzap.it

barbara d8217urso finisce in ospedale il duro intervento di selvaggia lucarelli a ballando

© Tvzap.it - Barbara D’Urso finisce in ospedale: il duro intervento di Selvaggia Lucarelli a “Ballando”

