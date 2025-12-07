Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle dopo l’incidente | il tutore è di raso scintillante come l'abito

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Barbara D'Urso non si è lasciata fermare dall'infortunio alla spalla, anzi, nella nuova puntata di Ballando con le Stelle si è esibita col tutore (abbinandolo all'abito). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

barbara d8217urso ballando stelleBallando con le Stelle: chi ha vinto, gli eliminati, le coppie in semifinale - L'eliminazione della spumeggiante signora Coriandoli ... Da msn.com

barbara d8217urso ballando stellePaura per Barbara D’Urso, è finita in ospedale: addio a Ballando con le stelle? Brutte notizie - Le condizioni di Barbara D'Urso e il futuro a Ballando con le stelle: il controllo in ospedale e lo stop improvviso che spaventano i fan. Scrive donnapop.it

barbara d8217urso ballando stelleBarbara D'Urso con il tutore a Ballando con le stelle: cosa succede? L'infortunio e l'esibizione - Barbara D'Urso si presenta sul palco di Ballando con le stelle con un tutore a seguito dell'infortunio alla spalla. Da msn.com

barbara d8217urso ballando stelleInfortunio Barbara D’Urso: si ritira in diretta a Ballando con le stelle?/ Ancora problemi: il retroscena - Infortunio Barbara D'Urso: stasera il ritiro in diretta della conduttrice a Ballando con le stelle 2025? Segnala ilsussidiario.net

barbara d8217urso ballando stelleBarbara D’Urso e Pasquale La Rocca, finale a rischio a Ballando con le stelle?/ “Settimana difficile” - Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca in difficoltà nella prima semifinale di Ballando con le stelle 2025: cosa sta affrontando la coppia ... Riporta ilsussidiario.net

barbara d8217urso ballando stelleBallando con le Stelle, Barbara D'Urso corre in ospedale: la Finale in pericolo? - Barbara D'Urso in ospedale per un infortunio, riuscirà ad essere presente per le ultime puntate di Ballando con le Stelle? Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Barbara D8217urso Ballando Stelle