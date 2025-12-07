Il cerchio si è ormai chiuso, Spalletti è stato avvisato: la sentenza scrive definitivamente la parola fine Abulica e quasi mai in partita, la Juventus esce con una sconfitta dal confronto del “Maradona” contro il Napoli e getta alle ortiche la possibilità di trovare un minimo di continuità. Padrona del campo soprattutto nel primo tempo, la compagine di Conte ha legittimato una superiorità parsa piuttosto evidente soprattutto in alcuni frangenti della partita. (Ansa Foto) – Calciomercato.it A rendere ancor più amara la trasferta in terra partenopea è stato poi lo sciagurato colpo di testa con il quale McKennie ha di fatto servito Hojlund che, a tu per tu con Di Gregorio, ha scartato il regalo della retroguardia bianconera depositando in rete il gol del definitivo 2-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Baratro Juventus, la goccia fa traboccare il vaso: “Mai più in campo”