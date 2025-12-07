Baobab Experience festeggia dieci anni con Pensare Migrante alla Città dell' Altra Economia
Baobab Experience compie dieci anni e dal 12 al 14 dicembre festeggia con “Pensare Migrante”, alla Città dell'Altra Economia. La festa di Baobab ExperienceI tre giorni di talk, eventi, teatro e reportage si svilupperanno prevalentemente alla Città dell'Altra Economia, tranne che per il 14 sera. 🔗 Leggi su Romatoday.it
