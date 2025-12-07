Banjo-Kazooie | Mumbomania è ora disponibile in esclusiva PS4 e PS5 su Dreams

Per quanto sorprendente possa sembrare, un nuovo Banjo-Kazooie è effettivamente arrivato — seppure in un modo del tutto inatteso e non ufficiale. Si chiama Banjo-Kazooie: Mumbomania ed è disponibile in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 5 grazie agli strumenti creativi di Dreams, la piattaforma di MediaMolecule che permette di realizzare giochi completi da zero. L’autore è Eupholace, level designer di Moon Studios, che ha dedicato al progetto mesi di lavoro trasformando la sua esperienza nella costruzione di mondi interattivi in un omaggio alla leggendaria IP di Rare. Mumbomania non è un capitolo completo della serie, ma una reinterpretazione giocabile di Treasure Trove Cove, il secondo mondo del titolo originale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Banjo-Kazooie: Mumbomania è ora disponibile in esclusiva PS4 e PS5 su Dreams

Altri contenuti sullo stesso argomento

Niente remake di Banjo-Kazooie? Perfetto, un fan lo fa in Dreams (e Rare lo sta amando!) dlvr.it/TPfWMT #BanjoKazooie #DreamsGame #Videogiochi #PlayStation #Rare Vai su X

Quello che vedete qui sotto è un nuovo gioco di Banjo-Kazooie. Sì, davvero. No, non lo ha fatto Rare, ma un grande fan della serie all'interno di Dreams, videogioco di Media Molecule per PS4. E Rare, invece di inviare copyright strike come hanno fatto altri, h - facebook.com Vai su Facebook

Banjo-Kazooie in Dreams: il progetto fan che fa impazzire Rare - Un livello completo creato in Dreams conquista i fan e ottiene persino il plauso di Rare e degli autori originali della serie. Riporta msn.com

Banjo-Kazooie rivive su PS4 con un fan-game che conquista Rare - Kazooie in Dreams e Rare risponde con entusiasmo, riaccendendo il sogno di un ritorno della serie. Secondo msn.com

Il compositore di Banjo-Kazooie ha spiegato perché difficilmente avremo un nuovo capitolo della serie - Purtroppo non sono mai state accontentate, anche se molti potrebbero semplicemente ... multiplayer.it scrive

Banjo-Kazooie creators explain why there will be no new game in the series - Kazooie, the legendary platform game for Nintendo 64, celebrated its 25th anniversary on June 29th. en.as.com scrive

Banjo-Kazooie: la storia della serie in video - Kazooie è l'emblema del platform in tre dimensioni e il titolo Rare è ancora oggi considerato uno dei punti più alti raggiunti dal genere. Lo riporta multiplayer.it

Banjo-Kazooie, forse c'è speranza: c'è grande interesse nell'IP, per VGC - Kazooie potrebbe essere stato cancellato da Microsoft nell'operazione di chiusure e licenziamenti operati dall'azienda, Video Games Chronicles ... Riporta msn.com