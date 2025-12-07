Bambina di pochi mesi muore in un incidente sull’A5 nel Torinese
Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, sabato 6 dicembre, intorno alle 20, sull’autostrada A5 Torino-Aosta, all’altezza del Comune di Volpiano, nel Torinese. Coinvolgendo più veicoli in direzione Aosta, lo scontro ha causato la morte di una bambina di pochi mesi, sbalzata fuori dall’abitacolo e travolta da un’altra auto. La madre della piccola, rimasta ferita, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia stradale. Accertamenti in corso sulle cause dello scontro. L’incidente si è verificato tra gli svincoli di Settimo e Volpiano, in direzione della valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
